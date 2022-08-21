Калужские футболисты вышли в «золотую» группу

В областной столице прошел матч Юношеской футбольной лиги Центр. В этом турнире от нашего региона принимают участие воспитанники 2007 года рождения спортивных школ «Торпедо» и «Калуга».

В заключительном матче первого этапа подопечные Николая Сидорова принимали липецкий «Металлург». В случае победы калужане получали право продолжить сражение за медали в «золотой» группе.

Хозяева поля начали выполнять задачу уже на первых минутах. В дебюте встречи гол забил Илья Гришин.

Ключевые события матча случились после перерыва. За четыре минуты калужане забили три гола. Их авторами стали Иван Иванов, Егор Бурмистров и Григорий Власов.

Видео голов можно увидеть в нашем телеграм-канале.

До конца встречи произошло лишь одно важное событие. На 56-ой минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Иван Иванов получил вторую желтую карточку.

4:0 – калужане выполняют главную задачу на сезон в первом турнире Юношеской футбольной лиги Центр.

В сентябре наши спортсмены продолжат борьбу за медали в «золотой» группе.

Победная раздевалка калужан.

СШ «Калуга» - «Металлург» (Липецк) – 4:0 (1:0)

Голы: Гришин, 3, Иванов, 47, Бурмистров, 50, Власов, 51.

СШ «Калуга»: Никитичев (Кухтенков, 40), Иванов, Скворцов, Тимошкин (Нестеров, 78), Абгарян (Митрохин, 40), Алиев (Русаков, 66), Бурмистров (Тупчиев, 76), Власов, Никишин (Гуляев, 78), Рябцев (Аристархов, 72), Гришин.

«Металлург»: Лаврентьев, Запсельский, Измалков, Кучеренко (Лабазов, 55), Немцев, Нефедов, Солодков (Зуев, 76), Карапетян (Лабазов, 55), Киселев, Корнаухов (Муратов, 76), Корякин.

Удаление: Иванов, 56.

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