Вратарь «Калуги» переходит в Уфу

Уроженец Козельска Алексей Чернов покидает футбольный клуб «Калуга». Вратарь подпишет новый контракт с командой Первой лиги – «Уфа».

Чернов начинал свою карьеру в Калуге, после этого провел несколько матчей за «Уфу» на уровне Премьер-лиги.

В течение года вратарь был игроком датского клуба «Вайле». Весной 2022 года он вернулся в «Калугу».

А теперь Алексей Чернов вновь отправился покорять столицу Башкирии.

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