Обнинские волейболисты борются за медали в Санкт-Петербурге и Анапе

В эти дни проходят два этапа чемпионата России по пляжному волейболу. В Санкт-Петербурге за медали борются мужчины. А в Анапе за награды сражаются на песке женщины.

В Санкт-Петербурге пока успешнее других спортсменов из Калужской области выступает Максим Сиволап. Игрок волейбольного клуба «Обнинск» играет в паре с представителем Москвы Тарасом Мыськив. Спортсмены добились двух побед на групповом этапе.

Обнинские волейболисты Дмитрий Веретюк и Игорь Величко потерпели одно поражение в двух поединках, но имеют все шансы для продолжения борьбы за медали.

В Анапе в плей-офф пробилась одна пара из Обнинска. Волейболистки из первого наукограда Арина Ряжнова и Елизавета Губина завтра сыграют в 1/8 финала.

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