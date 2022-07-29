Трехкратный олимпийский чемпион приедет на соревнования в Калугу 30 июля

В субботу, 30 июля, на Яченском водохранилище в Калуге состоятся всероссийские соревнования по гребному спорту Кубок трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Иванова.

На соревнования приедет сам Иванов, которому в этот день исполнится 84 года, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Прославленный спортсмен выигрывал соревнования в лодке-одиночке на Олимпиадах 1956, 1960 и 1964 годов.

С 2018 года Кубок Вячеслава Иванова проводится в Калуге. Дистанция нетипичная для гребного спорта - 200 метров, но более динамичная и зрелищная. Открытие состоится в 9:30, начало соревнований - в 10:00.

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