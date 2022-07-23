Калужские футболисты сыграют первый домашний матч
В субботу, 23 июля, свой первый домашний матч в новом сезоне Второй лиги проведет ФК «Калуга». В 18.00 на тренировочной площадке «Спутник» наша команда встретиться с пензенским «Зенитом».
Напомним, что клуб из областной столицы недавно возглавил экс-тренер молодежной и юношеских сборных России Дмитрий Хомуха.
В первом туре калужане разгромили в Московской области раменский «Сатурн». Наши футболисты победили со счетом 4:0.
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