Калужские футболисты сыграют первый домашний матч

В субботу, 23 июля, свой первый домашний матч в новом сезоне Второй лиги проведет ФК «Калуга». В 18.00 на тренировочной площадке «Спутник» наша команда встретиться с пензенским «Зенитом».

Напомним, что клуб из областной столицы недавно возглавил экс-тренер молодежной и юношеских сборных России Дмитрий Хомуха.

В первом туре калужане разгромили в Московской области раменский «Сатурн». Наши футболисты победили со счетом 4:0.

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