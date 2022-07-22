Волейболисты из Обнинска пробились в полуфинал
В Орле в эти дни проходит этап чемпионата России по пляжному волейболу. За Калужскую область выступают спортсмены клуба «Обнинск».
Две пары из первого наукограда пробились в полуфинальную стадию. У мужчин успешно идут по турнирному пути Дмитрий Веретюк и Игорь Величко. Наши волейболисты в четвертьфинале переиграли команду из Беларуси.
У девушек за медали поспорят воспитанницы клуба «Обнинск» Арина Ряжнова и Елизавета Губина. Наши волейболистки в субботу, 23 июля, в полуфинале сыграют с опытной парой, представляющей столичный клуб «Динамо».
С 10 по 14 августа призеров Олимпийских игр по пляжному волейболу увидят болельщики в Калужской области. В Обнинске пройдет этап чемпионата России памяти Василия Ярзуткина.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!