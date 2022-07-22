Волейболисты из Обнинска пробились в полуфинал

В Орле в эти дни проходит этап чемпионата России по пляжному волейболу. За Калужскую область выступают спортсмены клуба «Обнинск».

Две пары из первого наукограда пробились в полуфинальную стадию. У мужчин успешно идут по турнирному пути Дмитрий Веретюк и Игорь Величко. Наши волейболисты в четвертьфинале переиграли команду из Беларуси.

У девушек за медали поспорят воспитанницы клуба «Обнинск» Арина Ряжнова и Елизавета Губина. Наши волейболистки в субботу, 23 июля, в полуфинале сыграют с опытной парой, представляющей столичный клуб «Динамо».

С 10 по 14 августа призеров Олимпийских игр по пляжному волейболу увидят болельщики в Калужской области. В Обнинске пройдет этап чемпионата России памяти Василия Ярзуткина.

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