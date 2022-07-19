Экс-игрок московского «Спартака» Артем Самсонов подписал контракт с ФК «Калуга»

Футбольный клуб «Калуга» объявил о подписании двухлетнего контракта с новым игроком. Самым знаковым трансфером лета для команды из областной столицы должен стать приход Артема Самсонова.

Полузащитник начинал свой путь в большой футболе в Калуге. В раннем возрасте Артем переехал в Москву, где выступал за столичный «Спартак». Впоследствии он сыграл за дубль десятикратных чемпионов России 120 матчей и забил 6 голов. В составе главной команды Самсонов дважды выходил на поле в официальных встречах. Также игрок принял участие в первом поединке на «Открытие-Арены».

За последние четыре года полузащитник сменил три клуба – «СКА-Хабаровск», «Ротор» и «Шинник».

- Контракт рассчитан на два года, - сказал генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов. – Это будет полезно для самого Артема, потому что он получит игровую практику. А футбольный клуб «Калуга» получил качественного игрока, который имеет опыт выступления в Премьер-лиге.

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