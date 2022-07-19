Обнинский «Квант» стартовал с ничьи в Строгино

Прошли матчи первого тура Второй лиги чемпионата России по футболу. Обнинский клуб «Квант» свой стартовый поединок проводил в Москве против команды «Строгино».

В прошлом сезоне футболисты из первого наукограда уступили в столице со счетом 0:3. На этот раз «Квант» пропустил в конце первого тайма, но на последних минутах матча сравнял счет. Автором единственного гола в составе обнинской команды стал Анатолий Демидов.

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В ближайшую субботу, 23 июля, первый матч Второй лиги в новом сезоне пройдет на территории нашего региона. В 18.00 на тренировочной площадке «Спутник» футбольный клуб «Калуга» сыграет с пензенским «Зенитом».

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