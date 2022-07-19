Калужские паралимпийцы завоевали бронзовую на чемпионате России по мини-футболу

В понедельник, 18 июля, министерство спорта Калужской области сообщило о результатах чемпионата России по мини-футболу среди слепых.

Турнир состоялся в городе Раменском Московской области. В соревнованиях участвовали 13 мужских и женских команд.

Бронзовыми призёрами чемпионата стала женская сборная команда Калужской области.

Наша землячка Анастасия Мазур признана лучшим вратарём соревнований. Девушка тренируется в спортивной адаптивной школы сурдлимпийского и паралимпийского резерва "Эверест".

Следующее соревнование пройдут в Нижнем Тагиле - Кубок России по мини-футболу среди слепых. Наши прославленные спортсменки – участницы Паралимпийских игр в Токио через две недели приступят к усиленным тренировкам по голболу (спорт слепых) на своей спортивной базе.

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