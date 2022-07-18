Калужские гребцы завоевали на первенстве России пять комплектов медалей

В Нижнем Новгороде завершилось первенство страны по гребному спорту. В соревнованиях принимали участие более 500 девушек и юношей до 17 лет из 22 регионов.

Сборная Калужской области завоевала на первенстве России пять комплектов наград.

Лучшими стали в различных дисциплинах Александр Сорокин, Антон Приятелев, Дарья Самонова, Виктория Дерябина и Валерия Оберемок.

Бронзовые медали выиграли Никита Высоцкий, Евгения и Виктория Богдановы.

Все призеры первенства России являются воспитанниками калужской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Вячеслава Иванова.

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