Калужские гребцы завоевали на первенстве России пять комплектов медалей
В Нижнем Новгороде завершилось первенство страны по гребному спорту. В соревнованиях принимали участие более 500 девушек и юношей до 17 лет из 22 регионов.
Сборная Калужской области завоевала на первенстве России пять комплектов наград.
Лучшими стали в различных дисциплинах Александр Сорокин, Антон Приятелев, Дарья Самонова, Виктория Дерябина и Валерия Оберемок.
Бронзовые медали выиграли Никита Высоцкий, Евгения и Виктория Богдановы.
Все призеры первенства России являются воспитанниками калужской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Вячеслава Иванова.
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