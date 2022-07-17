Волейболисты из Обнинска выиграли золотые медали чемпионата России

В городе Кемерово завершился 11-ый этап чемпионата России по пляжному волейболу.

На престижном турнире успешно выступили спортсмены из Калужской области. На счету наших волейболистов – два комплекта золотых наград.

В мужских соревнованиях лучшими стали игроки клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Игорь Величко.

У женщин волейболистки из первого наукограда Арина Ряжнова и Елизавета Губина в финале также праздновали победу.

Видео решающих розыгрышей решающих матчей смотрите в нашем телеграм-канале.

С 10 по 14 августа призеров Олимпийских игр по пляжному волейболу увидят болельщики в Калужской области. В Обнинске пройдет этап чемпионата России памяти Василия Ярзуткина.

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