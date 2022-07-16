«Калуга» в первом матче при тренере Дмитрии Хомухе разгромила «Сатурн»

В субботу, 16 июля, стартовал сезон во Втором дивизионе. Футбольный клуб «Калуга» в матче первого тура гостил в Раменском.

Подмосковный «Сатурн» не смог создать большое количество проблем нашим спортсменам. «Калуга» в первом матче при новом главном тренере Дмитрии Хомухе разгромила соперников со счетом 4:0.

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Два мяча в ворота хозяев поля отправил Александр Егурнев. Еще по одному голу забили Николай Суханов и Никита Коробов.

Во втором туре калужане проведут первый домашний матч в новом сезоне. На тренировочной площадке «Спутник» подопечные Дмитрия Хомухи сыграют с пензенским «Зенитом».

Игра пройдет в субботу, 23 июля.

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