Волейболисты из Обнинска побеждают в Кемерово

В столице Кузбасса стартовал 11-ый этап чемпионата России по пляжному волейболу.

В соревнованиях принимают участие игроки из Калужской области. Волейболисты клуба «Обнинск» успешно начали групповой этап.

Наши лидеры Дмитрий Веретюк и Игорь Величко добились двух побед над представителями Кемерово и Ленинградской области.

17-летние Дмитрий Цветков и Кирилл Ельников также имеют шансы для прохода в плей-офф.

В женском турнире обнинские девушки идут без поражения. Свои группы возглавляют Анастасия Коваленко и Екатерина Шевченко, Елизавета Губина и Арина Ряжнова, Маргарита Григорьева и Дарья Гордеева.

Как стало известно, с 10 по 14 августа призеров Олимпийских игр по пляжному волейболу увидят болельщики в Калужской области. В Обнинске пройдет этап чемпионата России памяти Василия Ярзуткина.

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