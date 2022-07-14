Футбольный клуб «Калуга» презентовал 12 новых молодых игроков

Футбольный клуб «Калуга» продолжает обновлять состав на новый сезон. В четверг, 14 июля, было объявлено о подписания соглашений с двенадцатью игроками. Все новички команды из областной столицы в возрасте от 17 до 22 лет.

- К нам присоединились ребята, которые хотят прогрессировать. Уверен, что и калужские молодые футболисты мечтают о росте, - сказал генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов. – Поменяв вектор развития на воспитание молодежи, мы создаем в этом году базу для калужских футболистов в будущем. Сейчас для этого у нас есть все шансы. В клубе работает лучший юношеский тренер России – Дмитрий Хомуха. Этим шансом надо воспользоваться.

Состав ФК «Калуга» пополнили защитники Илья Елисеев («Торпедо»), Вильдан Ермилов (ФК «Туапсе»), Аликади Саидов («Анжи»), Валентин Солодаренко («Форте») и Евгений Мухин («Олимп-Долгопрудный-2»).

Полузащиту укрепят Артур Карпов («Волгарь» Астрахань), Никита Коробов («Томь»), Александр Егурнев («Динамо»), Владимир Доев и Данил Новиков («Енисей»). Также контракты подписали нападающие Даниил Гончаров (Арсенал-2) и Руслан Ковалев.

Свой первый матч в новом сезоне ФК «Калуга» проведет в субботу, 16 июля. Наши футболисты сыграют в Раменском против местного клуба «Сатурн».

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