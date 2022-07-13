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Калужские футболисты завоевали титул в Воронеже

Владимир Кравчук
Опубликовано: 13.07.2022 14:27 0 56
Калужские футболисты завоевали титул в Воронеже

В Воронеже завершилось первенство Центрального и Южного федерального округа по футболу среди юношей 2006 года рождения.

Наш регион на этих престижных соревнованиях представляла команда спортивной школы по футболу «Калуга», которую тренируют Дмитрий Головачев и Николай Сидоров.

В ходе турнира наши игроки победили сборные из Белгородской, Тульской, Рязанской и Липецкой областей.

В финале калужане со счетом 3:1 одолели смоленский ЦСКА.

Лучшим полузащитником турнира стал Михаил Богатырев. А самым ценным футболистом стал калужанин Александр Таратин.

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По словам тренера СШ по футболу «Калуга» Николая Сидорова, турнир в Воронеже проходил в непривычных для нас условиях. Во-первых, была неимоверная жара. На протяжении восьми дней температура была не ниже +32. Во-вторых, все матчи проходили на поле размером 90 на 60 метров.

- Это было непривычно. Мы тренируемся и играем на полях, которые больше размером. Встречи получились достаточно специфичными – соперники создавали огромное количество голевых моментов. Но наша команда адаптировалась ко всем условиям, - рассказал Николай Сидоров. - Хотя мы в половине матчей уступали в счете, но за счет характера добивались побед. Хочу отметить работу главного тренера команды Дмитрия Головачева. Он привил юным футболистам умение в самые сложные моменты не опускать руки и добиваться результата. Какой тренер – такая и команда.

Как отметил Николай Сидоров, практически всеми игроками калужской команды заинтересовались ведущие футбольные академии страны.

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 13.07.2022 14:27 0 56
Тэги: футбол калуга спорт
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