Губернатор Владислав Шапша поддержал обнинского гимнаста Ивана Куляка

В Калуге продолжается Кубок России по спортивной гимнастике. В этом престижном турнире не смог выступить Иван Куляк.

Напомним, что гимнаст из Обнинска был дисквалифицирован за то, что на этапе Кубка мира вышел на награждение с изображением буквы Z на форме

Губернатор Владислав ШАПША накануне пригласил Ивана Куляка на сцену дворца спорта «Центральный», а сегодня глава региона поддержал гимнаста в социальных сетях.

- Мужественный молодой человек, который своим поступком завоевал любовь всей страны и гордость за наших спортсменов. Наш земляк Иван Куляк не принимал участие в Кубке России по спортивной гимнастике. Но он сегодня был с нами. И мы чествовали его вместе с другими Героями спорта, - отметил Владислав Шапша. - Уверен, что впереди у Ивана не одни большие старты. Будет честная борьба и новые победы. У человека, который не побоялся публично и принципиально выразить свою позицию, солидарность с Родиной, все обязательно получится! Мы с тобой, Иван!

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