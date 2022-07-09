Главная Новости Спорт
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Губернатор Владислав Шапша поддержал обнинского гимнаста Ивана Куляка

Опубликовано: 09.07.2022 16:56 0 378
Губернатор Владислав Шапша поддержал обнинского гимнаста Ивана Куляка

В Калуге продолжается Кубок России по спортивной гимнастике. В этом престижном турнире не смог выступить Иван Куляк.

Напомним, что гимнаст из Обнинска был дисквалифицирован за то, что на этапе Кубка мира вышел на награждение с изображением буквы Z на форме

Губернатор Владислав ШАПША накануне пригласил Ивана Куляка на сцену дворца спорта «Центральный», а сегодня глава региона поддержал гимнаста в социальных сетях.

- Мужественный молодой человек, который своим поступком завоевал любовь всей страны и гордость за наших спортсменов. Наш земляк Иван Куляк не принимал участие в Кубке России по спортивной гимнастике. Но он сегодня был с нами. И мы чествовали его вместе с другими Героями спорта, - отметил Владислав Шапша. - Уверен, что впереди у Ивана не одни большие старты. Будет честная борьба и новые победы. У человека, который не побоялся публично и принципиально выразить свою позицию, солидарность с Родиной, все обязательно получится! Мы с тобой, Иван!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 09.07.2022 16:56 0 378
Тэги: область спорт губернатор
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины приехать в Калугу
Банк «Открытие»: «Пушкинские горы» обрели «голос» и интернет
Функциональные возможности смарт-часов

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru