Калужанин выиграл бронзовую медаль этапа чемпионата России по мотокроссу

Прошел первый этап чемпионата России по мотокроссу. В Ленинградской области на трассе Igora Drive за медали сражались 245 райдеров из 33 регионов страны. На трассу также вышли спортсмены из Беларуси.

Калужанин Егор Фролов в обоих заездах показал третий результат. В итоге наш спортсмен выиграл бронзовую медаль первого этапа чемпионата России по мотокроссу.

- Одна из сложнейших трасс России, сильная жара, борьба в обоих заездах - всё это было невыносимо тяжело, - написал Егор Фролов в социальных сетях. - Результат не может не радовать! Конечно, до идеала ещё очень далеко, но мы будем работать дальше. Огромное спасибо моим партнерам и людям, которые поддерживают меня! Отдельно хочу сказать спасибо своему папе, который проделал безумно большую и тяжёлую работу, чтобы я смог стоять на пьедестале!

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