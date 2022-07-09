В Калуге определили первых победителей Кубка России по спортивной гимнастике

В областной столице проходят престижные соревнования по спортивной гимнастике. Кубок России собрал во дворце спорта «Центральный» сразу шесть олимпийских чемпионов.

Во второй соревновательный день стали известны имена победителей финалов многоборья. Золотые медали выиграли олимпийские чемпионы Токио. У мужчин лучшим стал Никита Нагорный, у женщин – Ангелина Мельникова.

Видео, снятое на финале женского многоборья, можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

На трибунах в этот раз было свежо. Кондиционеры в дворце спорта починили. Болельщиков собралось порядка 2000.

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