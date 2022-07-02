Футболисты «Калуги» узнали своих соперников

Стал известен новый состав участников Второго дивизиона чемпионата России по футболу. В этом турнире выступают две команды из нашего региона.

Футбольный клуб «Калуга» на первом этапе сыграет с «Соколом» (Саратов), «Салютом» (Белгород), «Динамо» (Владивосток), «Химки-М», «СКА-2» (Хабаровск), «Зенитом» (Пенза), «Знаменем» (Ногинск), «Сатурном» (Раменское), «Коломной», «Балашихой» и «Космосом» (Долгопрудный).

Обнинский «Квант» выяснит отношение с командами: «Металлург» (Липецк), «Динамо-Брянск», «Строгино» (Москва), «Авангард» (Курск), «Рязань», «Пересвет» (Домодедово), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Арсенал-2» (Тула), «Родина-2» (Москва), «Академия футбола» (Тамбов), «Сахалинец» (Москва).

Первый матч калужане проведут 16 июля.

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