Спортсмены из Калужской области поедут на Паралимпийские игры в Сочи

В пятницу, 1 июля, стало известно об участии калужских спортсменов в Паралимпийский играх в Сочи. Об этом сообщает правительство региона.

Соревнования пройдут со 2 по 9 октября. Спортсмены будут участвовать во множестве дисциплин: плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, шашки, шахматы и другое.



Участие примут более 850 атлетов. 150 из них – представители Беларуси, Армении и Туркменистана.

– Калужскую область на данных соревнованиях уже точно представят паралимпийцы адаптивной школы «Эверест» по спорту слепых (голбол). Полный список ещё формируется, – рассказал заместитель министра спорта региона Роман Жуленко.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.