Обнинская спортсменка выиграла золотую медаль в Беларуси
В Бресте проходит Открытый Кубок Беларуси по плаванию. За медали борются несколько сотен спортсменов.
В турнире принимают участие и сильнейшие российские пловцы.
Спортсмены из Калужской области в первый день соревнований завоевали одну золотую медаль.
Мария Каменева показала лучший результат на дистанции 50 метров вольным стилем.
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