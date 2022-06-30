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Пловчиха из Обнинска выиграла две медали Спартакиады учащихся

Владимир Кравчук
Опубликовано: 30.06.2022 12:00 0 340
Пловчиха из Обнинска выиграла две медали Спартакиады учащихся

В столице Мордовии прошли финальные соревнования по плаванию в рамках XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России.

Сборная Калужской области завоевала две награды усилиями одной спортсменки.

Порадовала своими результатами Полина Иванушкина. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» выиграла две серебряные медали.

Спортсменка из Обнинска показала второй результат на дистанциях 50 метров вольным стилем и брассом. 

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 30.06.2022 12:00 0 340
Тэги: спорт плавание
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