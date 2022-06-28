Калужские футболисты впервые в истории выиграли престижный всероссийский турнир

Впервые юные воспитанники спортивной школы по футболу «Калуга» выиграли финальный этап первенства Союза федераций футбола «Центр».

Турнир среди игроков 2012 года рождения завершился в городе Волжский. За победу боролись 12 лучших команд центра и юга России.

В полуфинале калужане уверенно переиграли Академию футбола из Тульской области, которая тоже числилась в списке претендентов на «золото».

В решающем матче подопечные Дмитрия Головачева со счетом 3:2 обыграли хозяев и главных фаворитов турнира — команду Академии «Ротор» (Волгоград). Дублем в составе калужан отметился Роман Гаврилов, еще один гол забил Алексей Козенцев.

Видео решающих моментов финала и награждения смотрите в нашем телеграм-канале.

Лучшим нападающим соревнований стал Роман Гаврилов, а самым ценным игроком был признан калужанин Алексей Козенцев.

- У меня была мечта как у детского тренера - выиграть подобный финал, - сказал тренер СШ «Калуга» Дмитрий Головачев. - Мы семь лет попадали в тройку лучших на этих соревнованиях, но никак не могли выиграть. И эти мальчики мою мечту осуществили. Я до сих пор не верю. Они мне после игры сказали, что мы играли за мечту!

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