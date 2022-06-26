Калужские футболисты потерпели разгромное поражение

Состоялись матчи восьмого тура Юношеской футбольной лиги Центр.

В областной столице наша команда, составленная из воспитанников спортивных школ «Торпедо» и «Калуга» 2007 года рождения, встречалась с «Академией спорта» из Белгородской области.

К сожалению, хозяева поля не смогли ничего противопоставить гостям и потерпели разгромное поражение.

Калужане уступили со счетом 1:6.

Единственный мяч в составе нашей команды забил Егор Бурмистров.

СШ «Калуга» - «Академия спорта» (Щебекино, Белгородская область) – 1:6 (0:3)

Голы: Бурмистров, 77 - Вервейко, 16, Марков, 27, 36, 50, Тиняков, 71, Криушичев, 80.

СШ «Калуга»: Никитичев, Алиев (Романов, 59), Бурмистров, Гришин (Пучков, 59), Гуляев (Нестеров, 41), Иванов, Никишин, Русаков (Аристархов, 34), Рябцев (Савченков, 40), Скворцов (Тимошкин, 41), Тупчиев.

«Академия спорта»: Родичев, Букатов, Вервейко, Заболотский (Чупин, 59), Марков (Криушичев, 55), Матющенко (Тиняков. 51), Никифоров, Переверзев (Коваль, 46), Потапов, Рябов (Козырев, 72), Шевченко (Шабайдаков, 41).

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.