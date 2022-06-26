Калужские футболисты победили в Липецке

В Третьем дивизионе чемпионата России по футболу состоялись матчи девятого тура. Молодежная команда клуба «Калуга» встречалась в Липецке с дублирующим составом местного «Металлурга».

Отношения выясняли соседи по турнирной таблице. Поэтому не удивительно, что все решил один забитый мяч. Он оказался на счету калужского футболиста Егора Новикова.

Наша команда поднялась на шестое место в турнирной таблице.

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