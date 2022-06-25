Боксера из Обнинска отправили в нокаут на «Матч ТВ Кубке Победы» (ВИДЕО)

В столице стартовал второй этап всероссийского турнира по боксу «Матч ТВ Кубка Победы».

В пятницу, 24 июня, на ринг УСК «Крылья Советов» вышел спортсмен из Обнинска Ренат Хузахметов. Боксер из Калужской области, выступающий на турнире за команду «Тула», встречался с Ильей Поповым из «Ленинграда».

К сожалению, обнинский боксер был отправлен в нокаут.

Ренат Хузахметов отправлен в нокаут.

Турнир проходит в несколько этапов в ряде городов: Москва, Казань, Оренбург, Санкт-Петербург. Финалы состоятся на Красной площади в Москве 30 июля.

Турнир «Матч ТВ Кубок Победы» проходит в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 60, до 65, до 70, до 80 и до 92 кг). Соответственно, встречи состоят из пяти поединков в каждой категории. Формула боя - четыре раунда по три минуты.

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