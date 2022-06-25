Волейболисты клуба «Обнинск» ведут борьбу за медали в Москве

В столице стартовал девятый этап чемпионата России по пляжному волейболу. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены страны, призеры и участники Олимпийских игр.

Калужскую область на турнире представляют волейболисты клуба «Обнинск».

Дмитрий Веретюк и Игорь Величко неплохо прошли групповой этап и напрямую пробились в четвертьфинал. Эту задачу еще предстоит выполнить Максиму Сиволапу.

Арина Ряжнова и Елизавета Губина также в субботу, 25 июня, сыграют в 1/8 финала.

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