Калужские паралимпийцы выиграли три медали на чемпионате России

В Чебоксарах завершился чемпионат страны по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и открытые всероссийские соревнований «Мы вместе. Спорт».

Калужскую область на состязаниях представляли воспитанники школы «Труд». Рустам Обухов выиграл сразу три награды. Он стал лучшим в беге на 400 метров. Калужанин завоевал «серебро» на дистанции вдвое короче. Также Рустам показал лучший результат в прыжках в высоту.

Дебютант соревнований Рустам Уразалиев занял восьмое место в беге на 100 и 200 метров. Еще один калужанин Даниил Негода занял пятую строчку в протоколе соревнований в прыжках в высоту.

В Чебоксарах за медали боролись около 400 спортсменов из 53 регионов России, а также атлеты из Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики.

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