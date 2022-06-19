Калужские футболисты проиграли в Тамбове

В Юношеской футбольной лиге Центр завершились матчи седьмого тура.

Наш регион представляет команда, составленная из воспитанников 2007 года рождения спортивных школ «Калуга» и «Торпедо».

В седьмом туре калужане в гостях играли с тамбовской «Академией футбола».

На 57-ой минуте хозяева поля забили единственный гол, который и принес им победу.

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