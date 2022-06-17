Дмитрий Хомуха станет главным тренером «Калуги»

Дмитрий Хомуха из юношеской сборной России переходит на работу в «Калугу». В пятницу, 17 июня, об этом сообщил Российский футбольный союз.

- Решение перейти на клубную работу принято в связи с тем, что в текущей ситуации международные соревнования фактически отменены, - рассказал Хомуха. - При работе со сборной командой это принципиально важно.

Он работал с юношескими сборными России с 2010 года. Под руководством Хомухи сборная игроков 1996 года рождения становилась победителем чемпионата Европы до 17 лет (2013) и серебряным призером чемпионата Европы до 19 лет (2015).

На прошлой неделе пост главного тренера «Калуги» покинул Константин Дзуцев.

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