В Калуге стадион в сквере Волкова готовят к открытию

Как мы уже рассказывали, в субботу, 18 июня, в Калуге откроется новый футбольный стадион в сквере Волкова. Проведение в этот день Всероссийского олимпийского дня подтвердил министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ.

По его словам, на месте старого спортивного объекта удалось сделать сразу два спортсооружения: стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

- Объекты будут доступны для всех желающих заниматься спортом, - пообещал министр.

В субботу мероприятие в сквере начнется в 10:00.

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