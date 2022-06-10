Главный тренер «Калуги» покинул команду

В футбольном клубе «Калуга» сменится главный тренер. Команду покинул Константин Дзуцев, работавший в нашем городе последние четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

При Дзуцеве результаты «Калуги» не претерпели существенных изменений – команда находилась во второй половине таблицы Футбольной национальной лиги-2.

На данный момент не сообщается, кто возглавит калужский клуб. Однако в соцсетях уже обсуждается, что на эту должность претендует бывший наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха.

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