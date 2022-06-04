Калужанка выиграла медаль первенства окружных соревнований

В Брянске завершились чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, юниоров и юниорок до 23 лет, юношей и девушек до 18 лет.



В соревнованиях принимали участие более 1000 спортсменов из 18 регионов страны.

Калужанка Мария Попова выиграла серебряную медаль в беге на дистанции 5000 метров.

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