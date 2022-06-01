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«Калуга» уступила тульскому «Арсеналу»

Владимир Кравчук
Опубликовано: 01.06.2022 21:25 0 201
«Калуга» уступила тульскому «Арсеналу»

В Калуге прошел матч третьего тура Юношеской футбольной лиги Центр. Наши спортсмены, к сожалению, в третий раз подряд не порадовали своих болельщиков.

Напомним, что команда, составленная на базе воспитанников спортивных школ «Калуга» и «Торпедо», выиграла два стартовых поединка у орловских «Русичей» и курского «Авангарда». В третьем туре наши футболисты встречались с тульским «Арсеналом».

Гости решили вопрос об исходе встречи уже в первом тайме. В ворота «Калуги» влетело четыре безответных мяча.

После перерыва команды стали создавать значительно меньше опасных моментов. В итоге матч завершился со счетом 4:0 в пользу тульского «Арсенала».

- Есть такое в футболе выражение. Выигрывает команда, проигрывает – тренер. Я допустил сегодня ошибку при определении стартового состава, - сказал главный тренер команды СШ «Калуга» Николай СИДОРОВ. – Все свое время. Эта команда строится на три года. Поэтому мы спокойно работаем. Не гонимся за мгновенным результатом, развиваем парней. Думаю, что дальше должно все получиться.

СШ «Калуга» - ЦПЮФ «Арсенал» (Тула) – 0:4 (0:4)

Голы: Никонов, 23, 32,  Замарахин, 34, Полников, 36.

СШ «Калуга»: Никитичев (Кухтенков, 78), Алиев (Нестеров, 41), Власов (Качурин, 68), Воронов, Гришин, Гуляев (Романов, 53), Иванов, Рябцев (Русаков, 32), Савченков, Тимошкин (Никишин, 21), Тупчиев (Бурмистров, 41). 

ЦПЮФ «Арсенал»: Холин, Алешин, Дедов (Чернов, 55), Ермошин (Елохин, 70), Замарахин, Каширин (Дружинин, 75), Никонов, Полников (Осипов, 41), Степин, Сушилин (Сергеев, 80), Шпунтов (Бездельгин, 72).

Предупреждены: Власов, 58, Иванов, 74 — Степин, 60.

 

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 01.06.2022 21:25 0 201
Тэги: спорт футбола калуга арсенал тула
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