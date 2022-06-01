В Калуге стадион в сквере Волкова откроют во время празднования Всемирного олимпийского дня

В Калуге новый стадион в сквере Волкова будет открыт 18 июня. В этот день там состоится празднование Всемирного олимпийского дня, сообщили в среду, 1 июня, в министерстве спорта Калужской области.

Запланированы парад спортивных школ и спортсменов, футбольный матч и спортивные соревнования.

Начало мероприятия в 10:00.

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