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Калужане выиграли второй матч подряд в Юношеской футбольной лиге

Николай Егоров
Опубликовано: 29.05.2022 18:54 0 237
Калужане выиграли второй матч подряд в Юношеской футбольной лиге

В Калуге прошел матч второго тура Юношеской футбольной лиги Центр. Наши спортсмены вновь порадовали победой.

Команда, составленная на базе воспитанников спортивных школ «Калуга» и «Торпедо», встречалась с курским «Авангардом».

В первой половине матча гости больше владели мячом, но до опасных моментов у ворот вратаря калужан Тимофея Никитичева дело практически не доходило. А вот наши футболисты дважды воспользовались своими шансами. В обоих случаях главным героем стал капитан «Калуги» Илья Гришин. На 10-ой минуте атакующий полузащитник прорвался по правому флангу и выкатил мяч Михаилу Рябцеву, который открыл счет.

На предпоследней минуте первого тайма Гришин уже во второй раз в сезоне сам создал для себя гол. Мяч после удара Ильи попал в штангу, отскочил во вратаря и отправился за линию ворот – 2:0.

После перерыва «Авангард» продолжил создавать давление на оборону калужан. Но раз за разом хозяев поля выручал вратарь Тимофей Никитичев.

На 75-ой минуте вышедший на замену Максим Русаков фантастическим по красоте ударом установил окончательный счет.

3:0 – молодые калужане во второй раз добиваются победы на старте Юношеской футбольной лиги Центр.

СШ «Калуга» - «Авангард» (Курск) – 3:0 (2:0)

Голы: Рябцев, 10, Гришин, 39, Русаков, 75.

СШ «Калуга»: Никитичев (Кухтенков, 80), Алиев (Пучков, 41), Власов (Романов, 80), Воронов, Гришин (Качурин, 78), Гуляев, Иванов, Рябцев (Русаков, 55), Савченков (Нестеров, 62), Тимошкин, Тупчиев (Никишин, 74). 

«Авангард»: Сибилев, Акульшин, Балицкий (Кондояниди, 55), Долженков, Карачевцев (Сундуков, 74), Кобелев, Коровин (Агафонов, 41), Некрасов (Касменев, 51), Полухин (Кравченко, 55), Ревягин, Рожков.

Предупреждены: Власов, 59, — Каменев, 78.

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Николай Егоров
Опубликовано: 29.05.2022 18:54 0 237
Тэги: спорт футбол калуга курск
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