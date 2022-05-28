«Квант» из Обнинска проиграл в Южно-Сахалинске
В субботу, 28 мая, проходят матчи Футбольной национальной лиги-2. В Южно-Сахалинске сыграл обнинский «Квант».
Местный клуб «Сахалин» открыл счет на 8-ой минуте с пенальти. Футболисты из Калужской области буквально в следующей атаке также смогли огорчить вратаря хозяев поля. Гол забил Лев Иванушкин.
И все же в конце второго тайма «Сахалин» вырвал победу. После подачи с правого фланга игрок хозяев поля пробил головой в дальний угол.
1:2 – «Квант» уступает в Южно-Сахалинске.
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