Олимпийские чемпионы по гимнастике выступят на Кубке России в Калуге

С 4 по 10 июля во Дворце спорта в Калуге пройдет Кубок России по гимнастике. В четверг, 26 мая, тренер национальной сборной Валентина Родионенко сообщила, что на эти соревнования приедут лучшие гимнасты страны.

Ожидается, что в Калуге выступят олимпийские чемпионы Токио Артур Далалоян, Никита Нагорный и Ангелина Мельникова. Участие Дениса Аблязина под вопросом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Родионенко.

Это будут первые соревнования по гимнастике в Калуге такого уровня.

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