В Калуге новый стадион в сквере Волкова откроется 18 июня

Новый футбольный стадион с искусственным покрытием откроется в сквере Волкова 18 июня. Об этом сообщили 24 мая в городской управе Калуги.

Заместитель начальника управления физкультуры, спорта и молодежной политики Сергей Климов рассказал, что монтаж оборудования в строящемся физкультурно-оздоровительного комплексе открытого типа будет завершен 11 июня.

Эксплуатировать стадион будет спортивная школа «Торпедо».

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