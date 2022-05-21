«Калуга» и «Квант» сыграют в чемпионате России

Калужские футбольные клубы проведут очередные матчи. В субботу, 21 мая, состоятся матчи восьмого тура весенней части ФНЛ-2.

Футбольный клуб «Калуга» в 13.00 начнет свой поединок в Коломне против одноименной команды. За трансляцией матча поклонники «космонавтов» могут следить посредством трансляции.

Обнинский «Квант» на домашнем стадионе «Труд» встретиться с тульским «Арсеналом-2». Из первого наукограда также будет вестись трансляция.

Обе калужские команды успешно выступают в весенней части сезона. «Квант» в 2022 году идет в тройке, а «Калуга» показывает лучший результат среди команд своей зоны.

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