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В Калуге создадут юниорскую хоккейную команду

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 20.05.2022 09:11 1 208
В Калуге создадут юниорскую хоккейную команду

В Калуге решили создать областную юниорскую хоккейную команду. Утром в пятницу, 20 мая, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Она будет представлять наш регион в Юниорской хоккейной лиге Регион «Центр» уже в сезоне 2022-2023 гг, - рассказал глава региона. - Возможность соревноваться с лучшими спортсменами ЦФО – это новые спортивные цели, новый уровень подготовки спортсменов и квалификации тренеров.

Сейчас в Калужской области пять спортшкол с отделениями хоккея, в которых занимаются более 1000 детей. 

- Костяк нашей юниорской сборной составят воспитанники спортшколы «Космос» 2005 – 2006 г.р., он будет усилен лучшими спортсменами региона, - пояснил Шапша.

Домашние матчи будут проходить во Дворце спорта «Центральный» в Калуге.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 20.05.2022 09:11 1 208
Тэги: спорт
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