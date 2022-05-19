В Калуге стартует Юношеская футбольная лига

В воскресенье, 22 мая, на тренировочной площадке «Орбита» пройдет первый в истории Калуги матч Юношеской футбольной лиги Центр. В этом турнире выступят 18 команд из Брянска, Владимира, Воронежа, Иваново, Калуги, Костромы, Курска, Липецка, Мурома, Орла, Подмосковья, Рязани, Смоленска, Тамбова, Твери, Тулы, Шебекино и Ярославля.

Юношеская футбольная лига Центр – новый проект Российского футбольного союза. В этом сезоне за медали поспорят спортсмены 2007 года рождения.

В своем первом матче калужане сыграют со сверстниками из Орла. Встреча начнется 22 мая в 11.00 на тренировочной площадке «Орбита».

Перед игрой пройдет экологическая акция. Калужские футболисты высадят перед тренировочной площадкой деревья.

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