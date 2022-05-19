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Обнинские волейболисты не пробились в четвертьфинал

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.05.2022 09:14 0 160
Обнинские волейболисты не пробились в четвертьфинал 
В Анапе проходит четвертый этап чемпионата России по пляжному волейболу. В турнире принимают участие три представителя Калужской области.
В 1/8 финала у мужчин вышли волейболисты клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Игорь Величко. Но, к сожалению, дальше наши спортсмены пройти не смогли. Волейболисты из Калужской области уступили в двух сетах паре их Татарстана.
На стадии 1/8 финала остановилась представительница клуба «Обнинск» Арина Ряжнова. Она выступает в паре с уроженкой первого наукограда Марией Егоровой. 
Наши девушки в матче за выход в четвертьфинал проиграли команде калининградского «Локомотива».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.05.2022 09:14 0 160
Тэги: спорт волейбол обнинск
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