Обнинские волейболисты не пробились в четвертьфинал
В Анапе проходит четвертый этап чемпионата России по пляжному волейболу. В турнире принимают участие три представителя Калужской области.
В 1/8 финала у мужчин вышли волейболисты клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Игорь Величко. Но, к сожалению, дальше наши спортсмены пройти не смогли. Волейболисты из Калужской области уступили в двух сетах паре их Татарстана.
На стадии 1/8 финала остановилась представительница клуба «Обнинск» Арина Ряжнова. Она выступает в паре с уроженкой первого наукограда Марией Егоровой.
Наши девушки в матче за выход в четвертьфинал проиграли команде калининградского «Локомотива».
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