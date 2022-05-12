Калужский мотогонщик Егор Фролов выиграл бронзу этапа Кубка России

Стартовал национальный Кубок по мотокроссу. В мае уже прошло два этапа. В соревнованиях принимает участие спортсмен из Калужской области Егор Фролов. Он борется за медали наряду с десятками участников из других регионов нашей страны.

Первый этап состоялся в Краснодарском крае. Егор Фролов по результатам двух заездов в классе 125 занял четвертое место.

Второй этап в Пензенской области получился для калужанина еще более успешным. Фролов выиграл бронзовую медаль.

Наш спортсмен также идет на третьем месте в общем зачете.

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