В Калуге пройдет международный хоккейный турнир

С 12 по 14 мая во дворце спорта «Центральный» состоятся соревнования для команд юношей 2009 года рождения. В них примут участие 7 команд из разных регионов России и Беларуси.

Церемония открытия турнира пройдет 12 мая в 13:15. Вход для зрителей свободный.

За медали в течение трех дней поборются команды «Космос» (Калуга), «Кристалл» (Электросталь), «Витязь», (Чехов), СДЮШОР им. Руслана Салея (Минск), «Олимпийский» (Рязань), «Метеор» (Москва) и «Шторм» (Москва).

Игры будут проходить с 12 по 14 мая с 9 до 20 часов в дворце спорта «Центральный».

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