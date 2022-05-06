Министр спорта Калужской области объяснил появление забора в сквере Волкова

Как мы уже рассказывали, новое футбольное поле в сквере Волкова обнесли забором. Многим калужанам это не понравилось. В пятницу, 6 мая, ситуацию прокомментировал министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ.

- Стадион является тренировочной базой для спортивной школы «Торпедо», - отметил он. - Стадион будет внесен в реестр спортивных сооружений РФ, что позволит проводить там соревнования различного уровня. Потому и нужно ограждение. Оно также позволит сохранить в хорошем состоянии спортивное покрытие. Спортивный объект будет доступен всем любителям бега. Они должны будут пройти через пункт охраны. Ограничения будут только во время проведения важных мероприятий.

По словам Сердюкова, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа огораживать не будут, он доступен для всех желающих.

- Калужане смогут посещать и футбольное поле, и беговые дорожки в любое время, - говорится в заявлении министра.

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