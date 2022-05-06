В Калуге стадион «Анненки» летом закроется на ремонт

На стадионе в Анненках в Калуге предстоящим летом запланирован ремонт.

Будут заменены кресла и произведен ремонт гидроизоляции. Обновленные трибуны встретят болельщиков до 1 сентября.

Как сообщает региональное министерство спорта, в период проведения работ футбольный клуб «Калуга» будет играть на тренировочной базе «Спутник» на Тульском шоссе.

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