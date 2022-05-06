В Калуге стадион «Анненки» летом закроется на ремонт
На стадионе в Анненках в Калуге предстоящим летом запланирован ремонт.
Будут заменены кресла и произведен ремонт гидроизоляции. Обновленные трибуны встретят болельщиков до 1 сентября.
Как сообщает региональное министерство спорта, в период проведения работ футбольный клуб «Калуга» будет играть на тренировочной базе «Спутник» на Тульском шоссе.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!