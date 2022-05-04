Калужские пловцы выиграли медали первенства России

В Саранске стартовало первенство России по плаванию среди юношей 15-16 лет и девушек 13-14 лет.

В течение пяти дней будет разыграно 42 комплекта медалей. Всего в соревнованиях участвуют около 1000 спортсменов.

В первый соревновательный день сборная Калужской области завоевала две медали. Обе награды на счету воспитанников обнинской школы «Олимп».

Серебряную медаль завоевала Полина Иванушкина, которая показала второй результат на дистанции 50 метров брассом.

Лидировал в начале своего финала Артем Лаврухин. Но после этого представитель Калужской области немного отстал от лидера и в итоге занял третье место. Лаврухин выиграл бронзовую медаль на дистанции 400 метров вольным стиле.

Также воспитанник Максима Кузнецова и Василия Рудакова выполнил норматив мастера спорта России.

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