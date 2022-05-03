Калужские самбисты выиграли медали в Подмосковье
В Можайске завершилось первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. За медали боролись 511 спортсменов из 16 регионов.
Сборная Калужской области завоевала пять медалей.
У юношей золотые награды выиграли Семен Охотницкий и Назар Гуров. Второе место занял Михаил Земков.
Владислава Керимова также завоевала серебряную медаль. Третье место заняла Екатерина Сарычева.
Калужане выступят на первенстве России. Турнир пройдет с 7 по 12 июня в Армавире.
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