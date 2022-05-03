Калужские самбисты выиграли медали в Подмосковье

В Можайске завершилось первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. За медали боролись 511 спортсменов из 16 регионов.

Сборная Калужской области завоевала пять медалей.

У юношей золотые награды выиграли Семен Охотницкий и Назар Гуров. Второе место занял Михаил Земков.

Владислава Керимова также завоевала серебряную медаль. Третье место заняла Екатерина Сарычева.

Калужане выступят на первенстве России. Турнир пройдет с 7 по 12 июня в Армавире.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.