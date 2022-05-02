Калужский боксер выступит в составе сборной России

В Гомеле стартуют международные соревнования по боксу. Представитель Калужской области Ренат Хузахметов выступит в составе сборной России. В Республике Беларусь пройдут соревнования с 3 по 7 мая. Они будут посвящены 77-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ренат Хузахметов тренируется в обнинской спортивной школе «Квант». Боксер выступает в весовой категории до 63,5 килограммов.

В 2021 году Хузахметов стал бронзовым призером чемпионата России.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.