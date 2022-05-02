Калужский боксер выступит в составе сборной России
В Гомеле стартуют международные соревнования по боксу. Представитель Калужской области Ренат Хузахметов выступит в составе сборной России. В Республике Беларусь пройдут соревнования с 3 по 7 мая. Они будут посвящены 77-летию победы в Великой Отечественной войне.
Ренат Хузахметов тренируется в обнинской спортивной школе «Квант». Боксер выступает в весовой категории до 63,5 килограммов.
В 2021 году Хузахметов стал бронзовым призером чемпионата России.
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